Business news: Serbia, a gennaio inflazione a +15,8 per cento annuo

- In Serbia a gennaio l'inflazione è aumentata del 15,8 per cento anno su anno. Lo ha annunciato l'Ufficio di statistica della Repubblica (Rzs), ripreso dall'agenzia "Fonet". Rispetto al mese scorso, il rialzo dei prezzi al consumo è dell'1,4 per cento. In un anno, secondo le statistiche ufficiali, il prezzo della legna da ardere è salito del 51,2 per cento, seguito da latte, formaggio e uova (+43,9 per cento). Su base mensile, a gennaio i prezzi che sono aumentati maggiormente sono quelli di case, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (3,5 per cento), bevande alcoliche e tabacco (2,5 per cento), generi alimentari e bevande analcoliche (1,6 per cento). Un calo dei prezzi è stato registrato nei trasporti (-0,6 per cento), mentre i prezzi di altri prodotti e servizi non sono cambiati in modo significativo. (Seb)