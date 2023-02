Business news: Bosnia, stipendio medio a dicembre 2022 a 608 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Bosnia Erzegovina a dicembre 2022 è di 1.190 marchi convertibili (circa 608 euro), in crescita nominale del 14,2 per cento su base annua e dell'1,3 per cento su base mensile. Sono i dati forniti dall'Ufficio di statistica nazionale. Le retribuzioni medie più alte si sono registrate nelle attività finanziarie e assicurative (1.753 marchi; circa 896 euro), nel settore informazioni e comunicazioni (1.706 marchi; 872 euro) e nella produzione e fornitura di elettricità, gas e aria condizionata (1.704 marchi; circa 871 euro). (Seb)