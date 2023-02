© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo della Russia è calato del 2,1 per cento nel 2022. E' quanto emerge dalle stime dell'Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat). Questo risultato è stato migliore rispetto alle stime del ministero dello Sviluppo economico russo, che aveva previsto lo scorso settembre un calo del 2,9 per cento, e della Banca di Russia, per cui il dato si sarebbe attestato al 2,5 per cento. (Rum)