Business news: Russia, Gazprom aumenta forniture gas in transito del 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale Gazprom ha aumentato del 3,1 per cento le forniture del gas in transito all'Europa attraverso il territorio ucraino rispetto a ieri. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Gazprom. "Gazprom sta fornendo gas russo per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina attraverso il gasdotto Sudzha nella quantità confermata dalla parte ucraina di 40,4 milioni di metri cubi", ha affermato la società. Come ha sottolineato l'agenzia di stampa "Prime", il volume dell'esportazione di oggi ha raggiunto un livello record dal 4 gennaio. (Rum)