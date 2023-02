Business news: Engie, nel 2022 fatturato al 62,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 Engie ha registrato un aumento del fatturato del 62,2 per cento, a 93,9 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo francese attivo nel settore energetico. "Nel 2022 Engie ha realizzato una solida performance finanziaria e operativa con un risultato ante oneri finanziari in forte progressione del 43 per cento a 9 miliardi di euro", ha detto in un punto stampa Catherine McGregor, amministratrice delegata di Engie. (Frp)