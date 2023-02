Venezuela: ambasciatori dell’Unione europea issano bandiera Ucraina in solidarietà con Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina gli ambasciatori dei Paesi dell’Unione europea in Venezuela si sono incontrati per una cerimonia presso la sede della delegazione dell’Ue a Caracas in cui è stata issata la bandiera ucraina per esprimere solidarietà a Kiev. Lo riferisce una nota della rappresentanza dell’Unione europea in Venezuela diramata su Twitter. “Tutti siamo l’Ucraina. Denunciamo con fermezza la battaglia della disinformazione portata avanti da un anno dalla Russia per disturbare la pace e destabilizzare la democrazia nel continente e nel mondo", hanno affermato i diplomatici. Tra i presenti il capomissione dell'Unione Europea, Rafael Dochao Moreno, e gli ambasciatori di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, nonché gli ambasciatori di Giappone e Regno Unito.(Res)