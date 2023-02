Ucraina-Brasile: Zelensky propone incontro a Lula, promotore piano pace per il conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle parti in conflitto, la Russia, ha preso atto delle proposte di Lula e sta valutando la proposta, secondo quanto riferito ieri dal viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Tass". "Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del presidente del Brasile sul tema della possibile mediazione al fine di trovare vie politiche per prevenire l'escalation in Ucraina, correggendo errori di calcolo nel campo della sicurezza internazionale, sulla base del multilateralismo e considerando gli interessi di tutti gli attori. Stiamo esaminando le iniziative, principalmente dal punto di vista della politica equilibrata del Brasile e, naturalmente, prendendo in considerazione la situazione sul campo", ha affermato. (segue) (Brb)