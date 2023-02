Ucraina: Ue, intesa su decimo pacchetto sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha raggiunto un'intesa sul decimo pacchetto di sanzioni alla Russia nell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Lo ha annunciato in una nota la presidenza svedese dell’Ue. "Insieme, gli Stati membri dell'Ue hanno imposto le sanzioni più energiche e di vasta portata di sempre per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra", ha dichiarato su Twitter la presidenza svedese dell'Ue. "L'Ue è unita all'Ucraina e al popolo ucraino. Continueremo a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario", si legge nella nota. Il pacchetto include restrizioni all'esportazione più severe per quanto riguarda i beni a duplice uso, nonché misure contro le entità che sostengono la guerra, diffondono propaganda o consegnano droni alla Russia. (segue) (Beb)