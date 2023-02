Algeria-Emirati: firmati cinque accordi di cooperazione durante lavori Commissione mista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento durante i lavori della Commissione mista algerino-emiratina, Zaghdar ha sottolineato che "la tenuta di questa commissione riflette la volontà dei leader dei due Paesi di elevare la cooperazione al livello di partenariato strategico", aggiungendo che questa sessione costituisce "un'opportunità per valutare il livello di cooperazione e proporre modi per promuoverla per essere all'altezza delle aspirazioni dei leader e dei popoli dei due Paesi". Il ministro ha invitato gli imprenditori dei due Paesi a stabilire contatti e intensificare gli incontri per esplorare le possibilità e le opportunità per aumentare il commercio e gli investimenti bilaterali. (Ala)