Turchia-Francia: colloquio Erdogan-Macron, focus su relazioni bilaterali e Ucraina

- La situazione in Turchia dopo i due devastanti terremoti dello scorso 6 febbraio e il rilancio delle relazioni bilaterali con la Francia sono stati i temi al centro del colloquio in video conferenza tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’omologo francese, Emmanuel Macron. Secondo quanto riferisce in una nota la presidenza turca, Macron ha espresso l'auspicio che la Turchia possa riprendersi presto dalle ferite inflette dai due sismi che hanno provocato finora oltre 44 mila morti e oltre 500mila sfollati. Da parte sua, Erdogan ha ringraziato la Francia per il sostegno e la solidarietà mostrati di fronte a questa tragedia che ha colpito la Turchia. In un messaggio sul suo profilo Twitter al termine del colloquio con l’omologo turco, Macron ha sottolineato la partecipazione della Protezione civile francese alle operazioni di soccorso nelle aree terremotate, osservando inoltre che 100 feriti al giorno sono curati nell'ospedale da campo istituito dalla Francia nel distretto di Golbasi. "Ho confermato al presidente Erdogan che continuiamo a rimanere pienamente mobilitati e solidali", ha affermato Macron su Twitter. Nella conversazione i due capi di Stato hanno parlato anche della guerra in Ucraina, di cui oggi ricorre il primo anniversario. "Dobbiamo intensificare il nostro sostegno per garantire che l'Ucraina vinca. Dobbiamo continuare ad aumentare la pressione sulla Russia per indurla ad abbandonare l'attacco", ha affermato Macron.(Res)