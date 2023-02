Sport: Tajani, Ryder Cup di golf a Roma aprirà strada a candidatura per Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ryder Cup 2023, che si svolgerà a Roma, aprirà la strada alla candidatura della capitale italiana per ospitare Expo 2030. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’evento di presentazione del torneo di golf organizzato oggi al consolato d’Italia a New York. “Ospitare un torneo cosi importante è per noi un grande onore, e porterà all’Italia un importante contributo in termini di turismo”, ha detto, aggiungendo che l’evento “è una occasione per dimostrare a tutti che Roma è pronta ad ospitare grandi eventi internazionali”. Il ministro ha poi aggiunto che “dobbiamo puntare sullo sport, che è assolutamente fondamentale per le nuove generazioni e di cui dobbiamo promuovere i valori”. (Was)