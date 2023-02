Business news: Polonia, a gennaio prezzi alla produzione industriale a +0,8 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale in Polonia a gennaio 2023 sono aumentati dello 0,8 per cento rispetto a dicembre 2022. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Il dato è inferiore alle attese degli analisti, che si aspettavano una crescita dell’1,0 per cento. La produzione industriale nel primo mese del 2023 è aumentata del 2,6 per cento anno su anno, mentre su base mensile è scesa del 2,5 per cento. A gennaio, l’attività produttiva è aumentata su base annua in 21 del 34 settori dell’industria polacca, in particolare in quello degli apparecchi elettronici (+31,5 per cento). Un calo è stato osservato in settori quali quello chimico (-20,4 per cento) e metallurgico (-18,8 per cento). (Vap)