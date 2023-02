Iran: comandante aeronautica pasdaran, possiamo colpire navi Usa da una distanza di 2.000 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più recente missile da crociera iraniano, Paveh, è in grado di colpire una nave della Marina degli Stati Uniti a una distanza di 2.000 chilometri e la sua velocità è superiore a Mach 12. Lo ha dichiarato il comandante dell’aeronautica dei Guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Ali Hajzadeh, in un’intervista rilasciata all’emittente “Sepehr”. “Abbiamo fissato un limite di 2.000 chilometri per i nostri missili per rispetto degli europei e speriamo che mantengano il loro rispetto nei nostri confronti”, ha dichiarato il comandante delle forze aeree dei pasdaran. “L'intera flotta navale statunitense è nel raggio dei missili iraniani. Tutte le navi statunitensi a una distanza di 2.000 chilometri nell'Oceano Indiano e nel Bahrein, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo sono nel raggio dei missili iraniani”, ha aggiunto.(Res)