Ucraina: russi lanciano missili contro sobborghi di Zaporizhzhya

- Il consiglio comunale di Zaporizhzhya ha annunciato che questa sera i russi hanno condotto attacchi nei sobborghi della città dell’Ucraina. Lo ha affermato in una nota il segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhya, Anatoly Kurtev. "Per quanto riguarda i suoni delle esplosioni uditi dai residenti di alcune zone della città. Il nemico ha attaccato la periferia di Zaporizhzhya. Tutto è calmo nella città in questo momento, non sono stati registrati danni", ha detto Kurtev.(Kiu)