- Galuzin ha inoltre sottolineato l'importanza della posizione del Brasile, che è "partner strategico di Mosca" sia a livello bilaterale che globale. "Stiamo interagendo in modo costruttivo con il Brasile nei Brics, nel G20, alle Nazioni unite e nel suo Consiglio di sicurezza Onu, dove questa nazione è ora rappresentata come membro non permanente", ha aggiunto. La Russia, ha detto Galuzin, apprezza "la posizione equilibrata del Brasile nell'attuale situazione internazionale", il suo rifiuto ad aderire alle sanzioni economiche e il rifiuto a fornire armi, attrezzature militari e munizioni all'Ucraina, nonostante le pressioni degli Stati Uniti e dei suoi alleati. (Brb)