Russia-Cina: media Usa, Pechino potrebbe consegnare droni e artiglieria a forze russe in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta valutando la possibilità di consegnare artiglieria e droni alle forze della Russia impegnate nella guerra in Ucraina, nonostante Pechino abbia chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario del conflitto. Lo riferiscono funzionari statunitensi al quotidiano “The Wall Street Journal”, secondo cui al momento non è avvenuta alcuna consegna di armi da parte della Cina alla Russia. Tuttavia, nel caso in cui la Cina dovesse fornire alla Russia armamenti, “le tensioni che ne deriverebbero potrebbero modellare le relazioni occidentali con Pechino per anni e potenzialmente avere profonde conseguenze sul campo di battaglia in Ucraina, in un momento in cui entrambe le parti si stanno preparando per un'offensiva di primavera”, riferiscono le fonti al quotidiano statunitense. Anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e altri funzionari statunitensi hanno affermato che la Cina sta valutando la possibilità di fornire "supporto letale" alla Russia, ma non hanno specificato quali sistemi potrebbero essere inviati. Secondo i funzionari statunitensi citati dal quotidiano, l'amministrazione guidata da Joe Biden starebbe prendendo in considerazione di de-secretare alcuni dei documenti di intelligence che hanno portato Washington a tali conclusioni in modo che possano condividerli con i governi alleati e il pubblico. Nei giorni scorsi, il settimanale tedesco “Der Spiegel” ha riferito che la Russia stava negoziando con un'azienda cinese per l’acquisto di 100 droni che sarebbero stati pronti in primavera. Si ritiene che i droni siano in grado di trasportare esplosivi, afferma il settimanale tedesco, citando esperti militari anonimi.(Was)