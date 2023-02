Ucraina: Boschi (Azione-Iv), serve azione diplomatica forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti ci auguriamo che il 2023 sia finalmente l'anno della pace per l'Ucraina. “Come Terzo Polo insistiamo sulla necessità di un'azione diplomatica forte”. Lo ha dichiarato la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, in occasione della manifestazione "Una luce per l'Ucraina", organizzata di fronte all'ambasciata della Federazione russa, a Roma. “Purtroppo in questi 365 giorni è continuata l'aggressione russa, sono continuate le morti, le violenze sulle donne, sui bambini e sulla popolazione. Dal primo giorno, pur rimanendo al fianco del popolo ucraino con tutto il tipo di sostegno non soltanto umanitario ma anche militare, abbiamo chiesto che non venisse meno la diplomazia”, ha sottolineato Boschi, che ha aggiunto: “Continuiamo a proporre un inviato unico per l’Europa perché non possiamo rinunciare al tentativo di una pace”. (Rin)