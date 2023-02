Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Associazione Cristiani ucraini in Italia, Oles Horodetskyy, in occasione della manifestazione "Una luce per l'Ucraina", organizzata di fronte all'ambasciata della Federazione russa, a Roma. (Rin)