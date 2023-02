Ucraina-Brasile: Zelensky propone incontro a Lula, promotore piano pace per il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha riferito di aver invitato l'omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a Kiev per incontrarlo personalmente. "Ho inviato un invito formale al presidente Lula a venire in Ucraina. Spero davvero di poterlo incontrare. Vorrei che mi aiutasse e mi sostenesse con una piattaforma di conversazione con l'America Latina", ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, in occasione del primo anniversario dell'inizio del conflitto in Europa. "Sono davvero interessato. Sto aspettando il nostro incontro. Faccia a faccia mi farò capire meglio", ha detto. (segue) (Brb)