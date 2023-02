Ucraina-Brasile: Zelensky propone incontro a Lula, promotore piano pace per il conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore prima Lula aveva sostenuto ancora una volta la sua idea di riunire un gruppo di Paesi non coinvolti nella guerra tra Russia e Ucraina per avviare i negoziati di pace. "In un momento in cui l'umanità, alle prese con tante sfide, ha bisogno di pace, si conclude il primo anno di guerra tra Russia e Ucraina. È urgente che un gruppo di Paesi, non coinvolti nel conflitto, si assuma la responsabilità di avviare un negoziato per riportare la pace", ha scritto Lula in una nota su Twitter. (segue) (Brb)