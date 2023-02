Turchia-Siria: sale a oltre 50mila morti il bilancio dei due terremoti dello scorso 6 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 50.978 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno devastato undici provincie della Turchia meridionale e oltre 70 tra città e villaggi nella vicina Siria, colpendo in modo particolare l’area di Idlib, zona controllata dal gruppo estremista Hayat Tahrir al Sham (Hts). In Turchia il numero delle vittime è salito a 44.218 morti 114.834 feriti, in base all’ultimo aggiornamento dell'Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) della Turchia. Secondo l’Afad, dopo il primo terremoto di magnitudo 7,8 si sono verificate 9.136 scosse di assestamento. Nella nota, l’Afad ha affermato che un totale di 528.146 persone sono state evacuate dalle provincie di Kahramanmaras (epicentro dei due sismi), Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ed Elazig. In Siria, invece il numero delle vittime è salito 6.760 morti e 10.742 feriti, in base a quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra con una vasta rete di fonti sul campo che nel calcolo ha incluso sia le vittime nelle zone controllate dal governo di Damasco che quelle nelle aree sotto il controllo dei ribelli.(Res)