© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri accoglie il feretro di Maurizio Costanzo in Campidoglio per la camera ardente nella Sala della Protomoteca. La sala sarà aperta al pubblico dalle 10:30 (ingresso dal Portico del Vignola).- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri partecipa alla Fiaccolata per la Pace promossa da "Europe for peace" a un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Roma, Largo Corrado Ricci (ore 18) (segue) (Rer)