Cospito: Delmastro, bene Cassazione, intimidazioni e violenze non piegano Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intimidazioni e le violenze “non piegano lo Stato: Cospito rimane, correttamente, in regime di 41 bis. La Cassazione ha scritto la pagina definitiva”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. “Abbiamo sempre difeso le istituzioni democratiche dalle violenze del terrorismo, senza alcuna indulgenza e senza farci intimorire. Oggi la Cassazione conferma che vi erano tutti i presupposti giuridici per il mantenimento del carcere duro a carico di Cospito”, aggiunge il sottosegretario. (Rin)