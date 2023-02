Superbonus: Conte, Meloni ha detto grandissime menzogne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni sul Superbonus “ha detto delle grandissime menzogne con sfacciataggine, sia lei che il ministro Giorgetti. Io credo sia un precedente molto grave". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Accordi&Disaccordi", il talk politico in onda stasera sul Nove, ha commentato le parole della premier che, nel suo diario sui social, aveva accusato il leader 5 stelle di aver causato un debito di 2.000 euro per ciascun italiano attraverso la cessione illimitata dei crediti prevista dal Superbonus. "Quella norma è stata rigorosissima sin dall'inizio - ha spiegato Conte - ha previsto assimilazioni, controlli e certificazioni, per cui fare truffe è veramente difficile, come ha detto la Guardia di finanza. Meloni ha parlato di 2.000 euro a testa per ogni cittadino. E anche questa è una fesseria. Abbiamo fatto i calcoli e vengono 88 euro, massimo 100. Perché non parliamo del fatto che lo Stato invece ha buttato via tre miliardi per un condono fiscale? Perché non diciamo - ha concluso il leader M5s - che lo Stato butta via all'anno 30 miliardi per sussidi ambientalmente dannosi?". (Rin)