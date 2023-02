Giustizia: Conte, Delmastro deve dimettersi, non è idoneo a ricoprire sua carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delmastro e Donzelli “dovrebbero dimettersi dai rispettivi incarichi istituzionali. È una questione di responsabilità politica". Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Accordi&Disaccordi", il talk politico in onda stasera sul Nove. "Intanto quelle informazioni erano riservate e non divulgabili, poi il sottosegretario, senza avere titolo specifico, le carpisce e le passa sottobanco al suo collega, che tra l'altro è anche il suo coinquilino, affinché le utilizzi il giorno dopo contro l'opposizione”, ha sottolineato Conte, che ha aggiunto: “È un precedente grave perché se noi ammettiamo che un membro di governo possa utilizzare informazioni mettendo a repentaglio anche le indagini, che garanzie abbiamo per il futuro che non utilizzi informazioni così riservate per la lotta politica? A me interessa la responsabilità politica. Delmastro ha dimostrato che non è idoneo a ricoprire quella carica". (Rin)