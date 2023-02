Italia-Usa: si conclude la visita di Tajani a New York, soddisfazione per voto Onu su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun dubbio da parte degli Stati Uniti sul sostegno dell’Italia all’Ucraina. Al termine di un bilaterale a New York con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto ribadire ai giornalisti quanto il governo italiano sia allineato alla comunità internazionale in merito alla necessità di continuare a sostenere Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Il capo della diplomazia di Roma, giunto a New York per una due giorni alle Nazioni Unite dedicata all’Ucraina, è intervenuto oggi pomeriggio ad una sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, condannando nuovamente l’aggressione della Russia nei confronti di Kiev all’indomani di un importante voto in Assemblea generale, che ieri ha approvato con 141 voti favorevoli una risoluzione che ribadisce l’indipendenza e l’integrità territoriale ucraina, invocando “una pace giusta” nel rispetto dello statuto delle Nazioni Unite. Ricordando i problemi globali derivanti dalla guerra, che hanno colpito soprattutto i Paesi più poveri a causa dello stop alle forniture di grano verso l’Africa, Tajani ha invocato un maggiore coinvolgimento delle piattaforme globali come le Nazioni Unite sul piano diplomatico. (segue) (Was)