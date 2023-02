Italia-Usa: si conclude la visita di Tajani a New York, soddisfazione per voto Onu su Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che ho sentito stamattina, in merito all’Europa che sarebbe schiava degli Stati Uniti, è inaccettabile: siamo schiavi, al massimo, dei principi di democrazia e libertà, e del rispetto delle norme internazionali”, ha detto, dopo che il delegato russo all’Onu, Vasily Alekseyevich Nebenzya, ha affermato, durante il Consiglio di sicurezza, che i Paesi occidentali “stanno cercando di trasformare le Nazioni Unite in uno strumento per la loro politica estera”. Il ministro ha anche commentato la proposta avanzata dalla Cina per la pace in Ucraina, parlando di “luci e ombre: è sicuramente positivo che si siano espressi a favore della pace e chieda di rispettare il diritto internazionale, ma affermare che i due contendenti sono sullo stesso piano significa prendere una posizione alternativa a quella votata dalla grande maggioranza dei Paesi del mondo”, ha detto, aggiungendo che nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e un aggredito, che non possono essere messi sullo stesso piano”. (segue) (Was)