Italia-Usa: si conclude la visita di Tajani a New York, soddisfazione per voto Onu su Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta cinese, pubblicata poco prima che il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, affermasse che le autorità di Pechino stanno valutando l’invio di armi alla Russia, è stata tra i temi affrontati durante il bilaterale con Blinken. Il capo della diplomazia italiana ha anche detto di avere invitato l’omologo a Roma quest’anno, per intervenire alla Conferenza annuale degli ambasciatori d’Italia. “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo, e sono certo che contribuirà a rafforzare il rapporto tra i nostri Paesi, che sono due facce della stessa medaglia”, ha detto Tajani, aggiungendo che il governo italiano ha intenzione di organizzare più visite negli Stati Uniti nei prossimi mesi, per garantire la continuità e il progressivo rafforzamento dei rapporti e della cooperazione bilaterale. A questo proposito, senza scendere nei dettagli su una possibile data, il ministro ha annunciato che la visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà luogo prima di questa estate. (segue) (Was)