Italia-Usa: si conclude la visita di Tajani a New York, soddisfazione per voto Onu su Ucraina (4)

21 luglio 2021

- Interpellato anche sul posizionamento di Forza Italia in merito all’Ucraina, dopo le recenti affermazioni del leader Silvio Berlusconi in merito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Tajani ha ribadito che non vi è alcuno sgretolamento in Italia in merito al sostegno a Kiev. “Su questo punto con gli Stati Uniti non vi è alcun problema, anche perché contano i fatti, e il mio partito ha sempre votato in qualsiasi sede contro l’invasione russa, senza mai tentennare: le autorità Usa sanno leggere bene le situazioni politiche all’interno dei singoli Paesi”, ha detto. Oltre agli appuntamenti in sede Onu dedicati all’Ucraina, ossia il Consiglio di sicurezza odierno e la sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale che si è tenuta ieri, la visita di Tajani a New York ha visto anche una serie di appuntamenti dedicati all’economia e alla comunità italiana negli Stati Uniti. Arrivato la sera del 21 febbraio, il ministro ha incontrato al consolato di New York gli esponenti della comunità italiana negli Usa, per poi andare il giorno dopo al New York Stock Exchange (dove ha ricevuto il Premio Gei) e alla Casa italiana Zerilli-Marimò, la sede degli studenti di italiano dell’Università di New York. Tajani ha anche partecipato ad una cena organizzata dalla Foreign Policy Association, dalla quale ha anche ricevuto un premio. (segue) (Was)