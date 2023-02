Italia-Usa: si conclude la visita di Tajani a New York, soddisfazione per voto Onu su Ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell’occasione, descrivendo le priorità dell’agenda di politica estera italiana (dalla Libia al Mediterraneo, fino ai Balcani occidentali e all’America Latina), il ministro ha ribadito la determinazione dell’Italia ad essere protagonista in Europa. Facendo riferimento ai principi della democrazia e della libertà condivisi dai Paesi occidentali, il capo della diplomazia italiana ha ricordato che la situazione in Ucraina è “molto pericolosa” per tutti noi. “Proteggere l’indipendenza ucraina è una priorità per noi, perché in questo mondo le norme internazionali devono essere rispettate: la Russia ha commesso un grande errore, andando contro la comunità internazionale, contro l’Europa e contro la libertà”, ha affermato, aggiungendo che sebbene un accordo di pace rappresenti al momento una prospettiva molto difficile, a causa dell’instabilità attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e delle minacce di Mosca sul ricorso alle armi atomiche, è comunque possibile studiare soluzioni che consentano di fare un primo passo verso questo risultato. (Was)