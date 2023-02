Ucraina: Conte, se oggi fossi premier mi batterei per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa avrei fatto se fossi stato al governo? “Non voglio essere presuntuoso, ma sicuramente mi sarei battuto per una soluzione politica sin dall'inizio". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Accordi&Disaccordi", il talk politico in onda stasera su Nove, ha commentato la visita a Kiev della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la posizione del governo nel conflitto tra Russia e Ucraina. "Con tutta la prudenza del caso, voglio dire che si sta interpretando il Patto Atlantico e si sta tirando fuori una strategia militare che non prevede una soluzione politica. Tutti abbiamo visto gli scenari geopolitici così complessi che si addensavano ed è chiaro che una soluzione politica andava indirizzata da subito", ha sottolineato Conte, che ha aggiunto: "Poi nessuno sta dicendo che Putin avrebbe accettato di firmare un trattato di pace unilaterale, predisposto dall'Unione europea o da altri, ma se non si fa la proposta non si può sapere. Quel tavolo andava aperto subito. Quel canale con mediatori accreditati, credibili andava tenuto sempre aperto sin dall'inizio". (Rin)