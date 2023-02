Imprese: Poste italiane, patto parasociale con gruppo Caltagirone in vista di prossima assemblea Anima Holding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste italiane informa di avere stipulato con Gamma Srl, società del gruppo Caltagirone, un patto parasociale, cui sono state conferite tutte le azioni detenute dalle parti in Anima Holding Spa. Il patto ha a oggetto la presentazione da parte di Poste italiane di una lista di tre candidati, inferiore alla metà degli amministratori da eleggere, per il rinnovo dell’organo amministrativo di Anima Holding, e la votazione in favore di tale lista da parte di entrambi i soggetti aderenti al patto. (Rin)