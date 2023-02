Trasporto aereo: Usb, incontro con Ita concluso senza accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il contesto aziendale – sottolinea la nota – è senz'altro mutato a seguito dell'accordo del 22 febbraio che ha migliorato il pessimo sistema retributivo in vigore con gli accordi del dicembre 2021. Non possiamo che confermare quanto anticipato con le nostre prime valutazioni: il miglioramento dei salari in Ita era una scelta doverosa e sacrosanta ma la mancanza di qualsiasi riferimento all’occupazione e la permanenza di alcuni elementi critici rendono questo accordo monco e insufficiente. Su questi argomenti, Usb ribadisce l'assoluta necessità di rivedere tutto il complesso di accordi del dicembre 2021 per offrire un quadro di certezze e di trasparenza e di equità a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti. Pur registrando sensibilità su questo tema da parte della delegazione aziendale, al momento – conclude Usb – non sono stati riscontrati i margini per l'avvio di una discussione concreta”. (Rin)