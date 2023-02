Usa: treno deragliato in Ohio, società legale annuncia class-action contro Norfolk Southern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società legale con sede a Youngstown, in Ohio, ha annunciato una class-action contro Norfolk Southern, la società proprietaria del treno deragliato a East Palestine all’inizio di febbraio, il cui incidente ha causato la prolungata combustione delle sostanze chimiche che si trovavano a bordo del mezzo. La società, denominata Johnson and Johnson, rappresenta tutti i residenti dell’area entro 30 miglia (circa 48 chilometri) dal sito dell’incidente, che ha provocato diversi rischi sul piano ambientale e una serie di malesseri riscontrati dalle persone che abitano nella zona. Nella causa, infatti, viene anche richiesta la creazione di un fondo dedicato che monitori lo stato di salute dei residenti. La notizia arriva dopo che l’Agenzia statunitense per la protezione ambientale (Epa) ha chiesto a Norfolk Southern di farsi carico di tutti i costi necessari per le attività di pulizia e le spese mediche dei cittadini. (segue) (Was)