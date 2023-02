Usa: treno deragliato in Ohio, società legale annuncia class-action contro Norfolk Southern (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto pubblicato oggi dalla Texas A&M University, inoltre, ha evidenziato che il rilascio delle sostanze chimiche trasportate dal treno nell’aria della zona circostante potrebbe determinare una serie di problemi di salute ai residenti nel lungo periodo. Una affermazione che cozza con quanto ribadito a più riprese dall’amministrazione Biden in merito alla qualità dell’aria dopo il deragliamento, nonostante numerosi cittadini abbiano riferito di aver riscontrato problemi come rash cutanei e difficoltà respiratorie. L’università ha analizzato i dati pubblicati dall’Epa dopo l’incidente, asserendo che il livello di sostanze chimiche nell’area sarebbe oltre la norma, e potrebbe provocare irritazioni ad occhi e polmoni, emicranie e addirittura causare l’insorgenza di tumori nel lungo periodo. Secondo lo studio, ci vorranno mesi (e forse anni) perché queste conseguenze inizino a manifestarsi. (Was)