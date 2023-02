Ucraina: ambasciatore Pontecorvo, per la diplomazia al momento non c’è posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina “al momento non c’è posto”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, commentando questa sera a “Tg2 Post” la situazione a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. Per quanto riguarda la diplomazia “non siamo non a un buon punto anche perché questo piano di pace cinese, nel quale pochi hanno creduto, si rivela non in un piano ma in una serie di punti di principio”. Secondo Pontecorvo, “per la diplomazia ora non c’è posto anche perché gli Stati Uniti non recedono e gli Ucraini nemmeno, mentre Putin per primo non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo”. Come in passato, ha proseguito l’ambasciatore, “sono sicuro che sarà l’evoluzione sul terreno che determinerà il momento in cui ci si siederà (a un tavolo)”. Per Pontecorvo inoltre, “i cinesi non hanno per ora alcun interesse a mettere il dito in quello che è una piaga”. (segue) (Res)