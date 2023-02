Ucraina: ambasciatore Pontecorvo, per la diplomazia al momento non c’è posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, in merito al rapporto tra Cina e Russia e all’eventuale fornitura di armi a Mosca da parte di Pechino, l’ambasciatore ha sottolineato che “l’alleanza russo-cinese è una cosa molto difficile" con i due Paesi che "sono fatti per contrastarsi piuttosto che essere alleati”. Per Pontecorvo, Mosca e Pechino hanno ora una “una convenienza economica e politica a dare una spallata” all’ordine mondiale incentrato sull’Occidente, “ma in tutto il resto, in Asia centrale e Medio Oriente” sono in concorrenza, “non sono certamente amici”. Per quanto riguarda le armi, Pontecorvo ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la Cina “si metta nei guai fornendo armi ai russi”. I cinesi “dipendono fortemente dalle tecnologie occidentali e sanno che la fornitura di armi è una linea rossa per tutti e dubito che la varcheranno”. (Res)