Lavoro: Intesa Sanpaolo, accordo con sindacati per settimana da 4 giorni per divisione Insurance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazioni nelle modalità organizzative del lavoro e miglioramento del benessere professionale sono gli elementi qualificanti del nuovo protocollo siglato il 21 febbraio tra la divisione Insurance di Intesa Sanpaolo e le rappresentanze di Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Fna e Snfia, che costituisce il Contratto collettivo nazionale di primo livello oltre che la contrattazione di secondo livello. Ne beneficeranno - riferisce una nota - i 1.264 dipendenti delle Compagnie assicurative del gruppo Intesa Sanpaolo in Italia, fino al 31 dicembre 2025. L’accordo – raggiunto attraverso il costruttivo confronto con il sindacato – introduce significative novità sul fronte del trattamento economico e dell’organizzazione del lavoro per i dipendenti con contratto assicurativo, coerentemente con le progettualità introdotte nell’ambito del Gruppo relative al nuovo modo di lavorare, ispirate a principi di responsabilizzazione e fiducia: adeguamento di alcune componenti economiche (quota del premio aziendale), maggiore flessibilità nell’orario di lavoro, possibilità di lavorare da casa fino a 120 giorni l’anno (140 giorni per il personale dei sistemi informativi) senza limiti mensili e riconoscimento di un’indennità di buono pasto di 3,80 euro per le giornate di lavoro da remoto. È prevista la possibilità di lavorare su quattro giorni per nove ore, a parità di retribuzione, su base volontaria, dal lunedì al venerdì – compatibilmente con l’organizzazione aziendale – scegliendo come giornata di riposo il lunedì o il venerdì della stessa settimana. (segue) (Com)