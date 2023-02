Lavoro: Intesa Sanpaolo, accordo con sindacati per settimana da 4 giorni per divisione Insurance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto prosegue nel solco della sempre maggiore integrazione – anche dal punto di vista dei trattamenti riconosciuti alle persone - della divisione Insurance nel gruppo Intesa Sanpaolo, confermandone il ruolo essenziale e strategico. Inoltre, valorizza e amplia ulteriormente gli strumenti di welfare a beneficio delle persone della divisione Insurance e delle loro famiglie, individuando strumenti sostenibili e differenziati per le diverse fasi diverse della vita lavorativa e intervenendo nelle tematiche della conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia, del riconoscimento delle professionalità, dell’inclusione, della formazione e della previdenza complementare. “Siamo felici dell’accordo raggiunto - ha dichiarato Nicola Fioravanti, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – che ci permette di migliorare le condizioni economiche, lo sviluppo professionale e la risposta alle esigenze delle nostre persone. Le nuove modalità di lavoro da remoto, basate sulla definizione di obiettivi chiari, sulla gestione responsabile del tempo e sulla comunicazione efficace, contribuiranno a ridurre gli spostamenti casa-lavoro, garantendo servizi efficienti a vantaggio dei clienti interni ed esterni. Esse, inoltre, rappresenteranno un ulteriore fattore attrattivo per i giovani, particolarmente attenti alle aziende più sensibili rispetto all’equilibrio fra esigenze lavorative e personali”. (Com)