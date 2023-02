Quirinale: Mattarella a Vera Politkovskaja, libertà vince nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La figura di sua madre appartiene al mondo della libertà sopra i confini. Ricordarla, farla anche conoscere in maniera ampia e diffusa, far conoscere gli impegni, il coraggio, anche la vita personale, è davvero una cosa che serve a mantenere il ricordo ed è importante”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Vera Politkovskaja, che gli ha consegnato il libro "Una madre", scritto con Sara Giudice, in ricordo della madre Anna, giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006. “Le sono grato – ha proseguito il Capo dello Stato – di aver scritto questo libro”. “Quello di ricorrere all'assassinio, alla violenza – ha detto ancora Mattarella –, è un modo perdente di cercare di comprimere la libertà. Nel tempo, la libertà comunque vince: questo è il messaggio che sua madre ha sempre lanciato durante la sua attività professionale e continua a lanciare anche adesso”. (Rin)