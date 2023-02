Usa: Casa Bianca, Biden aggiornato su situazione in Ohio dopo deragliamento treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, insieme all’amministratore dell’Agenzia Usa per la protezione ambientale (Epa), Michael Regan, ha aggiornato il presidente Joe Biden sulla risposta del governo federale al deragliamento del treno avvenuto all’inizio di febbraio a East Palestine, in Ohio. Al colloquio, riferisce la Casa Bianca, ha partecipato anche il segretario alla Salute, Xavier Becerra. I partecipanti hanno aggiornato Biden sugli sforzi del governo federale per rispondere alle necessità della comunità locale, che a seguito della prolungata combustione delle sostanze chimiche trasportate dal treno ha registrato una serie di malesseri fisici nelle ultime settimane. (Was)