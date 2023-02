Ucraina: Letta, c'è bisogno dell'unità dell'Europa, Italia gioca ruolo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente che in questa vicenda c'è bisogno dell'unità dell'Europa e l'Italia gioca un ruolo fondamentale. C'è bisogno che l'Italia continui sulla politica che ha seguito in questo anno, che è una politica di solidarietà con gli altri Paesi europei per sostenere la resistenza ucraina. E' l'unico modo, questo, con cui si può arrivare alla pace che noi vogliamo, pace che può arrivare solamente se l'Ucraina esiste ancora". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando con i cronisti a margine della manifestazione "Una luce per l'Ucraina", organizzata di fronte all'ambasciata della Federazione russa, a Roma. (Rin)