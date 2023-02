Usa-Italia: Tajani vede Blinken, confronto su azione G7 e Nato per difendere libertà Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a New York. "È sempre un piacere incontrare il mio amico Blinken. Un bel confronto sull'azione a livello G7 e Nato per difendere la libertà dell'Ucraina", ha scritto Tajani su Twitter. "Rafforzare l'alleanza transatlantica è una priorità dell'Italia, anche per garantire stabilità nell'area del Mediterraneo e dei Balcani", ha aggiunto il ministro. (Was)