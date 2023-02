Cospito: Cattaneo (FI), rispettate garanzie, Stato non arretra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni decisione sul detenuto Cospito, da ultimo quella della Cassazione rispetto al 41 bis, “è stata assunta nel pieno rispetto delle garanzie della persona, come è giusto e doveroso che sia in uno Stato di diritto”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. “Per questo – ha proseguito –, lo Stato non arretrerà né si lascerà condizionare dalle nuove e gravissime minacce degli anarchici”. “Mi auguro che ogni forza politica assuma una posizione di responsabilità, perché di fronte a queste minacce dobbiamo remare tutti nella stessa direzione", ha concluso. (Rin)