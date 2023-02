Roma: Angelucci (pd), 16 milioni per reti idriche e fognarie periferie grande risultato Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una bella giornata per Roma. Dopo tanti anni di sofferenza oggi si segna un punto verso un'idea di Città unica che non divide centro e periferia. Lo dichiara il consigliere Pd Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale. "Con le delibere approvate oggi in Giunta saranno infatti realizzate opere per il potenziamento e l'adeguamento delle reti idriche e fognarie, a cominciare da 5 zone di Roma a oggi ancora prive di urbanizzazioni primarie. L' investimento sarà di 16 milioni e riguarderà il Municipio Roma VI: Acru Giuliano II - Toponimo 8.17 Fosso S. Giuliano 2, dove saranno realizzate la rete idrica per 1,6 milioni di euro e quella fognaria per 4,5 milioni; Acru Autorecupero Osa - Toponimo 8.3 Fosso dell'Osa dove sara' realizzata la rete idrica con un investimento di 1,6 milioni di euro. Poi il Municipio Roma VIII: Acru Cava Pace - Toponimo 11.3 Cava Pace, dove saranno realizzate la rete idrica per 500.000 mila euro e la rete fognaria per 1,3 milioni". (segue) (Com)