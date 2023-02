Roma: Angelucci (pd), 16 milioni per reti idriche e fognarie periferie grande risultato Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Municipio Roma XIV: Acru Tragliata - Toponimo 19.8 Tragliatella dove sarà completata la realizzazione del depuratore con un costo di 1,1 milioni di euro (a questo intervento seguiranno quelli sulla rete fognaria e su quella idrica). Infine, il Municipio Roma XV: Acru Giustiniana VII- La Giustiniana nucleo antropizzato Parco di Vejo dove sara' realizzata la rete fognaria con un investimento di 5,6 milioni di euro. Vorrei ringraziare gli assessori Veloccia e Segnalini per il grande lavoro fatto. Oggi è una bella giornata e sono particolarmente contento per il VI muncipio. In questi anni insieme ai cittadini e ai comitati abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato. Il lavoro non è finito e anzi siamo al lavoro affinché anche tutta la zona del consorzio Prataporci abbia quei servizi primari che oggi mancano. Roma è una e unica", conclude. (Com)