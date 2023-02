© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un anno di morte, di distruzione per un'invasione che non ha giustificazione. Forza Italia sostiene tutte le iniziative che si prendono in campo internazionale e sollecita ed è protagonista di un percorso che porti, in tempi rapidi, alla pace”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg2. (Rin)