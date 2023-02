Omicidio Cerciello Rega: carabiniere condannato a 2 mesi per bendaggi Natale Hjorth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore per aver bendato Gabriel Christian Natale Hjorth nella caserma di via in Selci a Roma è stato condannato a 2 mesi di carcere pena sospesa, dal giudice monocratico di Roma. I fatti si riferiscono alla notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 quando venne accoltellato e ucciso il brigadiere Mario Cerciello Rega. Natale Hjorth, insieme a Finnegan Lee Elder, vennero fermati poco dopo l'aggressione ma soltanto il primo venne bendato. Il giudice ha disposto anche il risarcimento di 5mila euro. Per l'omicidio di Cerciello Rega, i due ragazzi americani sono stati condannati in appello a 24 e a 22 anni. (Rer)