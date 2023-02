Siria: due membri gruppo affiliato ad Al Qaeda uccisi da drone sconosciuto a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due esponenti di un gruppo estremista islamico siriano affiliato ad Al Qaeda, sono rimasti uccisi in un attacco condotto da un drone non identificato alla periferia del campo do Rouhin, nella parte settentrionale della provincia di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli della Siria al di fuori del controllo del governo di Damasco. Secondo quanto riferisce l’agenzia indipendente legata all’opposizione siriana, “North Press”, i due estremisti erano a bordo di una motocicletta e sono stati uccisi da un missile ed erano esponenti di spicco del gruppo radicale Organizzazione dei guardiani della religione (Hurras al-Din) gruppo affiliato ad Al Qaeda. Secondo “North Press”, l’attacco ha portato a una mobilitazione del movimento che controlla gran parte della provincia di Idlib, Hayat Tahrir al Sham (Hts, ex Fronte al Nusra), che sta raccogliendo prove per comprendere la fonte dell’attacco - che potrebbe essere stato condotto dalla Coalizione internazionale contro lo Stato islamico - e ha istituito un punto di controllo di sicurezza per controllare le auto di passaggio.(Lib)