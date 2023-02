Ucraina: Boschi (Azione-Iv), posizioni ondivaghe e ambigue da alcune forze di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo giorno siamo al fianco del popolo ucraino e continuiamo ad esserlo. “Dispiace che questa compattezza e solidità non si veda in altre forze di maggioranza, che spesso hanno posizioni ondivaghe e ambigue”. Lo ha dichiarato la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, in occasione della manifestazione "Una luce per l'Ucraina", organizzata di fronte all'ambasciata della Federazione russa, a Roma. “Finché il governo italiano starà insieme all'Europa dalla parte dell'Ucraina, anche a sostegno dell'ingresso in Europa dell'Ucraina, noi sosterremo il governo”, ha aggiunto Boschi. (Rin)